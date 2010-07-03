Ученые предложили использовать борщевик при создании аккумуляторов

10:51
10:51
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Фото: depositphotos/Markit
Ученые предложили использовать борщевик в качестве материала для аккумуляторов.
Исследовав свойства растения, специалисты пришли к выводу, что стебли борщевика после некоторой обработки подходят для изготовления электродов, которые входят в состав суперконденсаторов, сообщает газета "Известия".
Стебли состоят из твердой коры и мягкого внутреннего сердечника, похожего на губку, которая образует разнообразную пористую структуру. Такая конструкция эффективна для использования углеродного материала в качестве основы для накопителя.
Борщевик Сосновского был описан еще в 1944 году. С подачи Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук началась культивация растения. Прекрасная приспособленность борщевика из преимущества превратилась в проблему. В настоящее время почти весь запад России входит в его ареал, и победное шествие сорняка не останавливается. Одно растение может давать до 40 тысяч семян, которые легко переносятся с ветром или человеком и отлично приживаются.
С каждым годом государство все больше средств выделяет уже на борьбу с этим сорняком.
С 1 ноября 2018 года вступила в силу статья закона о штрафе для тех собственников земельных участков в Подмосковье, которые не ведут борьбу с борщевиком. Согласно документу, для юрлиц штрафы составляют от 150 тысяч до 1 миллиона рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, а для граждан — от двух до пяти тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что новую технологию борьбы с борщевиком с использованием дронов и беспилотников опробовали на территории Наро-Фоминского городского округа. Данная технология позволяет выявить зараженные участки, после чего в автоматическом порядке определить маршруты обработки эффективными гербицидами.
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