Борщевик атакует Бутовский лес

В Бутовском лесу каждая поляна заросла борщевиком. Аналогичная ситуация наблюдается в парке "Крылатские холмы", Раменках, Восточном Бирюлеве и "Лосином острове", сообщает телеканал Москва 24.
Горожане боятся подходить к растению, которое может стать причиной сильнейших ожогов. В НИИ имени Склифосовского уже находятся 13 пострадавших.
Уничтожать борщевик в городе химией нельзя, его стараются вырубать до начала цветения.
А в Наро-Фоминском районе Московской области опробовали новую технологию борьбы с борщевиком с использованием дронов и беспилотников. Аналогичные испытания были проведены в Подольске. Данная технология позволяет выявить зараженные участки борщевиком, после чего в автоматическом порядке определить маршруты обработки эффективными гербицидами. После обработки специалисты в круглосуточном режиме следят за эффективностью примененных средств.
С 1 ноября 2018 года вступила в силу статья закона о штрафе для тех собственников земельных участков в Подмосковье, которые не ведут борьбу с борщевиком. Согласно документу, для юрлиц штрафы составляют от 150 тысяч до 1 миллиона рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, а для граждан — от двух до пяти тысяч рублей.
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