В Подмосковье начали бороться с борщевиком с помощью дронов

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Новую технологию борьбы с борщевиком с использованием дронов и беспилотников опробовали на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

В сообщении говорится, что ранее подобные испытания были проведены в Подольске. "Специалисты продемонстрировали комплексную систему уничтожения борщевика с использованием спутниковой информации, съемок с помощью беспилотных летательных аппаратов и роботизированных дронов-опрыскивателей", – отмечает министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Данная технология позволяет выявить зараженные участки борщевиком, после чего в автоматическом порядке определить маршруты обработки эффективными гербицидами. После обработки специалисты в круглосуточном режиме следят за эффективностью примененных средств.

"Все эти мероприятия реализуются за счет средств регионального бюджета, которые были выделены на истребление борщевика в этом году", – отметил Разин.

С 1 ноября 2018 года вступила в силу статья закона о штрафе для тех собственников земельных участков в Подмосковье, которые не ведут борьбу с борщевиком. Согласно документу, для юрлиц штрафы составляют от 150 тысяч до 1 миллиона рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, а для граждан — от двух до пяти тысяч рублей.

