Немецкие СМИ узнали о "борщевичном бедствии" в России

Немецкая газета Suddeutsche Zeitung рассказала читателям о сорняке борщевик, который стал настоящим стихийным бедствием в средней полосе России.

По данным издания, сорняки, которые иногда достигают в высоту нескольких метров, занимают территорию уже более 1 млн гектаров. Газета также пишет, что "борщевичное бедствие" в России было спровоцировано в сталинские времена.

Подмосковные дачники косят его, травят химией и подключают к борьбе всех соседей – они рассказали порталу "Москва 24" о том, как избавляются от сорняка.

Фото: РИА Новости/Игорь Подгорный

Способы борьбы

Семен Извеков рассказывает, что борщевик появился на его участке примерно в 2007 году, и до 2014 года это была настоящая война.

Заядлый дачник Семен Извеков опытным путем выработал свою стратегию. "У меня есть топ способов борьбы с этой заразой. Самый лучший вариант – засеять участок люцерной или клевером, то, что быстро разрастается. Хвойные деревья здесь тоже помогут. Второй способ – химия, специальные препараты. Они, конечно, помогают, но и почву, по-моему, засоряют. Вообще, химию не очень люблю. Третий вариант – застелить проблемные участки водонепроницаемой пленкой и держать ее с апреля по июнь, чтобы ничего там не могло нормально расти. Потом все лето косить. Четвертый путь самый долгий. Нужно все корни терпеливо доставать и выкидывать, а коробки с семенами сжигать", – комментирует Семен.

По его словам, гораздо проще проводить профилактику, чем бороться с уже разросшимся сорняком. "В идеале нужно каждую неделю на дачу ездить и проверять ситуацию. С соседями обязательно познакомиться и попросить, чтобы отсматривали участок", – рассказывает Семен.

Экипировка

Василий Глазунов тоже несколько лет вел неравную борьбу с борщевиком. Главным советом он считает не забывать про безопасность работ. Борщевик выделяет едкий сок, который делает кожу чрезвычайно чувствительной к ультрафиолету. Попадая под прямые солнечные лучи, можно получить очень сильный химический ожог.

"Если идешь выводить борщевик, экипировка должна быть непроницаемой для пыльцы и выделяемых растением эфирных масел. Наряду с плотной одеждой обязательно защищайте лицо. Лучше пользоваться спецодеждой, снабженной маской или респиратором. У меня знакомый решил сделать свисток из стебля борщевика. Все губы были красные и в волдырях, загремел в больницу. Еще его пыльца может быть серьезным аллергеном", – рассказывает дачник-любитель Василий Глазунов.

Он также поделился своими методами борьбы с борщевиком Сосновского.

"Простой покос не поможет, поскольку растение многолетнее и разможается не только семенами, но и корнями, которые идут весьма глубоко. Нужна своевременная обрезка бутонов и перекопка почвы после скоса. Наиболее продвинутые дачники используют химикаты. Важно понимать, что борщевик преимущественно селится на заброшенных участках, поэтому постоянное пользование земли будет хорошей профилактикой", – комментирует Василий.

Абсолютное зло?

Большинству сорной травы можно найти другое применение. К примеру, часто ее отдают на корм скоту. Автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина говорит, что борщевик годится разве что в качестве удобрения.

"Кроме компоста вариантов его использования нет. Здесь обязательно нужно накрыть борщевик черной водонепроницаемой пленкой, чтобы начался процесс перегноя. Но все-таки специально выращивать его, если вдруг вам придет такая идея, не нужно, он очень живуч. Не поможет обработка почвы керосином или бензином, это неэффективно. Еще один безуспешный метод – обрабатывать гербицидом натрия в пасмурную погоду, не поможет, если дождь пойдет, даже на следующий день – все смоет. Только в сухую и солнечную погоду", – комментирует Октябрина.

Фото: РИА Новости/Артем Житенев

История вопроса

Главный сорняк последних лет, борщевик Сосновского, был описан еще во время войны, в 1944 году. Уточнение “Сосновского” не лишнее, кроме него есть и борщевик сибирский, который давно употребляют в пищу, и борщевик обыкновенный, которым можно кормить скот. Как раз для последней цели и планировали использовать борщевик Сосновского. Зимой корову на пастбище не выгнать, для зимней кормежки есть силос. Это измельченная трава, которую закладывают в специальные башни без доступа воздуха. Там она может храниться несколько лет, сохраняя сок.

Советские ботаники постоянно искали новые сорта растений, которые можно еще эффективнее использовать в качестве силоса. Для этого растение должно быстро набирать массу и быть максимально сочным. Борщевик Сосновского идеально подходил под эти условия, да еще и отлично переживал холодный климат. В конце 40-х с подачи Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук началась культивация борщевика Сосновского. Уже спустя несколько лет стало понятно, что корм из него отвратительный. Коровы ели его крайне неохотно, а молоко после такой кормежки становилось настолько горьким, что пить его было невозможно.

Но оказалось, что прекрасная приспособленность борщевика из преимущества превратилась в проблему. Он адаптировался к местному климату и начал понемногу осваивать новые территории. Чем хуже себя чувствовало сельское хозяйство, чем больше полей оставалось пустыми, тем больше распространялся борщевик.

В настоящее время почти весь запад России входит в его ареал, и победное шествие сорняка не останавливается. Одно растение может давать до 40 тысяч семян, которые легко переносятся с ветром или человеком и отлично приживаются. С каждым годом государство все больше средств выделяет уже на борьбу с этим сорняком. В 2018 году для этого только в Московской области было выделено более 300 миллионов рублей.