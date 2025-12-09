Московские поликлиники и больницы начали украшать к Новому году

Фото: пресс-служба комплекса социального развития города Москвы

Поликлиники и больницы Москвы начали украшать к Новому году, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в этом году концепцию украшения поликлиник, больниц и центров госуслуг "Мои документы" помогали разрабатывать московские колледжи. Также активно украшаются парки, скверы и улицы города.

"Сегодня мы открываем сад больницы Склифосовского, где на смену летним цветам приходит новогоднее убранство. Здесь появились красивые елки, инсталляции – все, чтобы создать праздничное настроение. Сад открыт для всех посетителей, поэтому приглашаем жителей и гостей столицы в нашу новогоднюю сказку", – сказала Ракова.

Перед зданием расположились фигуры изо льда. Основным акцентом стала большая сфера, похожая на бриллиант. Внутри фигур спрятаны замерзшие цветы.

Также были украшены и другие стационары Москвы. Например, на территории больницы № 1 им. Н. И. Пирогова появились лошади, которые являются символами будущего года. В Филатовской больнице разместились яркие жирафы, а в новом комплексе больницы святого Владимира – цветные медведи.

В детских поликлиниках установлены инсталляции в виде разноцветных паровозов, лошадей, щелкунчиков и барабанов. 150 комплектов украшений ручной работы создали студенты столичных колледжей. Работу над ними они вели на протяжении полугода на базе учебно-производственного комбината, в малярных и столярных мастерских.

Студенты работали над набросками и чертежами, окрашивали детали и собирали их. Заготовки делались на современных станках с числовым программным управлением, универсальных токарных и фрезерных станках.

"Для наших студентов этот проект стал возможностью сделать что-то важное для города. Вместе с наставниками ребята разрабатывали конструкции, создавали чертежи и 3D-модели, рассчитывали прочность деталей. Затем они вырезали фигуры из дерева, шлифовали, окрашивали и вручную собирали их. Каждый внес свои идеи и профессиональные навыки", – поделился директор Московского технологического колледжа имени И. А. Лихачева Иван Степанов.

Он выразил надежду, что данная инициатива сможет стать новогодней традицией. Теперь, по его словам, с инсталляциями можно играть и фотографироваться. Для работы над украшениями использовалась новая площадка практической подготовки "Центр", которая открылась в колледже этой весной.

Там студенты третьего и четвертого курсов Иван Власов и Владислав Царев занимались разработкой чертежей и трехмерной модели елки. Второкурсники Александр Ишутин и Даниил Бесчетнов сами вырезали фигуры из дерева. А второкурсник Евгений Алексеев и первокурсники Артем Ерастов и Денис Жабин прокрашивали детали и собирали их в готовое украшение.

Во взрослых поликлиниках наряжены елки и развешаны гирлянды. Также посетители взрослых и детских поликлиник смогут увидеть инсталляции в виде золотых медвежат с конфетами и бантами. Также гирляндами с анимацией украшены здания Центров женского здоровья.

Арт-объекты должны будут украсить не только поликлиники, но и другие объекты социальной инфраструктуры. В их числе – центры госуслуг "Мои Документы" и Дворец бракосочетания № 4.

Ранее сообщалось, что Московские ярмарки выходного дня и межрегиональные площадки украсили в преддверии новогодних праздников. На входе в торговые площадки установили елки с яркими световыми гирляндами и арт-объекты. Посетителей ярмарок также угостят традиционными зимними напитками.

