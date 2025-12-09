Форма поиска по сайту

09 декабря, 18:05

Город

Главный почтовый ящик для писем Деду Морозу открыли в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В московском павильоне "Фабрика подарков" состоялось торжественное открытие главного почтового ящика федерального проекта "Письмо всероссийскому Деду Морозу из Великого Устюга", сообщает ТАСС.

"У нас очень трогательное, волнительное событие, потому что сегодня вместе с киностудией Горького, с проектом "Сделано в Москве", с всероссийским Дедушкой Морозом из Великого Устюга, самым настоящим, мы открываем первый, самый главный почтовый ящик, где письма прямо непосредственно попадают на почту Дедушки Мороза в Великий Устюг", – сказала на открытии генеральный директор тематического парка "Дед Мороз" Оксана Косаченко.

Она напомнила, что отправка писем в Великий Устюг бесплатна и не требует марок, а все обращения обязательно будут прочитаны.

Дед Мороз из Великого Устюга, принимая участие в церемонии, заявил, что этот ящик станет "волшебным проводником" между отправителями и его резиденцией. Он заверил, что каждое письмо попадет ему в руки и будет внимательно прочитано, а самые искренние пожелания исполнятся.

С момента запуска проекта россияне отправили почти пять миллионов писем. Почта продолжит работать до 15 января 2026 года.

В рамках события также представили новогодний фильм киностудии Горького "Письмо Деду Морозу", одну из главных ролей в котором исполнила аргентинская певица и актриса Наталия Орейро.

Артистка Екатерина Темнова, которая тоже снялась в картине, пожелала зрителям исполнения желаний и отметила, что на съемках команда стала настоящей семьей. Она призвала верить в чудо и писать письма Деду Морозу.

Дед Мороз, со своей стороны, пригласил всех посмотреть фильм, добавив, что после просмотра письма станут теплее, а сердца – добрее.

Ранее сообщалось, что арт-павильон "Фабрика подарков" открылся в парке искусств "Музеон". Здесь до конца февраля 2026 года будут проходить творческие мероприятия в рамках проекта "Зима в Москве".

Тут проходят встречи с экспертами, лекции, стендапы, а также мастер-классы – от рисования и создания елочных игрушек до оформления подарочной упаковки. Кроме того, посетители могут приобрести подарки от проектов "Сделано в Москве" и "Молодежь Москвы", а также современную одежду и аксессуары.

