Фото: пресс-служба фестиваля "Первозданная Россия"

Фестиваль "Первозданная Россия" пройдет в Москве с 6 февраля по 5 марта 2026 года. Мероприятие состоится в Центральном выставочном зале "Манеж". Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

В рамках события организуют выставку фотографий, созданных в результате фотоэкспедиций и различных проектов. На экспозиции представят свыше 400 снимков дикой природы России.

"Первозданная Россия" – это не только самая большая в Европе выставка фотографий первозданной природы, но и уникальные мастер-классы, встречи, научно-популярные лекции и показы документальных фильмов о природе, разнообразная детская программа", – отметили в пресс-службе.

Особое внимание на мероприятии уделят заповедникам России, проблеме сохранения дикой природы, экотуризму и правилам посещения охранных территорий. Эксперты расскажут гостям об уникальных экосистемах страны и ее обитателях.

Для гостей подготовят ряд мероприятий по повышению уровня экологической грамотности и правилам этичной съемки животных. Кроме того, в рамках фестиваля организуют площадку, где можно будет пообщаться с фотографами, представителями особо охраняемых природных территорий, Минприроды России и природоохранных некоммерческих организаций.

Ранее сообщалось, что спецотдел "Спасение диких животных" Московского зоопарка спас более 100 животных, включая двух лосят и птенца краснокнижного филина.

Пернатого специалисты доставили в Центр восстановления и адаптации хищных птиц столичного зоопарка в Сокольниках. Одного лосенка отправили на биостанцию нацпарка "Лосиный остров", а другого – в лесопарковую зону.