29 ноября, 13:31

Город

Москва вошла в число мегаполисов с низким индексом загрязнения атмосферы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва вошла в число мегаполисов с низким индексом загрязнения атмосферы, рассказала ТАСС руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

Она объяснила, что индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) рассчитывается на основе пяти основных загрязняющих веществ. Столица России стала одним из немногих крупных городов, где индекс оценивается как низкий.

По ее словам, каждые 20 минут 57 станций контроля отправляют специалистам более 20 показателей по качеству воздуха. Кроме того, передвижные экологические лаборатории работают круглосуточно – они охватывают территории, которые не охвачены автоматическими станциями.

Урожаева подчеркнула, что с 2010 года концентрация загрязняющих веществ снизилась в 2,5 раза, а мелких взвешенных частиц – в 1,5 раза.

"Снижения их содержания можно достичь только за счет комплексных мер, таких как дальнейшее развитие электротранспорта, работа с энергетикой, с промышленными объектами в городе, с изменением класса топлива", – объяснила она.

Руководитель департамента добавила, что власти Москвы продолжают работать над тем, чтобы улучшить качество воздуха. Например, в городе используется коммунальная техника на электротяге. Важную роль также может сыграть переход на вакуумные технологии и на речной электротранспорт.

Ранее Урожаева рассказала, что за год сеть проекта "Экоточки Москвы" выросла почти втрое и насчитывает около 600 пунктов приема. Удалось собрать и направить на переработку более 1 тысячи одежды, свыше 460 тонн автомобильных шин, 42 тонны книг и около 30 тонн электроприборов.

Это позволяет сохранять природные ресурсы, снижает нагрузку на мусорные полигоны и поддерживает тех, кому нужны полезные и пригодные к повторному использованию вещи.

