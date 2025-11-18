Эколог Рыбальченко: ноябрьское потепление в Москве может привести к гибели почек

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Оттепель, которая внезапно пришла в Московский регион в ноябре, может стать причиной гибели почек деревьев, если после нее начнутся морозы. Об этом в беседе с Life.ru рассказал эколог Илья Рыбальченко.

Эксперт пояснил, что теплая дождливая погода приводит к размягчению наружных покровов почек, что снижает их зимостойкость. Кроме того, частые колебания температуры становятся причиной гибели коры и тканей деревьев.

По его словам, также из-за поздней оттепели на листьях и коре продлевается активность грибковых патогенов, которые особенно могут проявить себя весной. Мягкая зима также не очень хороша для растений после оттепели, так как именно отсутствие морозов повышает выживаемость вредителей.

Рыбальченко отметил, что при этом повторная вегетация маловероятна, так как растения в ноябре уже находятся в состоянии глубокого покоя.

Ранее кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал, что теплая погода в столице поспособствовала задержке перелетных птиц. Биолог отметил, что они остаются в городе до тех пор, пока дневная температура не опустится до минус 3 – минус 5 градусов и не продержится на этом уровне хотя бы 2–3 дня.

Если же положительные значения в Москве сохранятся до Нового года, то некоторые птицы могут не улететь вообще.

Во вторник, 18 ноября, в столице был побит рекорд температуры. Воздух прогрелся до 9,5 градуса, отметка при этом продолжила повышаться в течение дня.

