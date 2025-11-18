Биолог Глазков: перелетные птицы остаются в Москве из-за теплой погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Теплая погода поспособствовала задержке перелетных птиц в столице. Такое мнение высказал кандидат биологических наук Павел Глазков в беседе с Агентством "Москва".

По словам эксперта, птицы могут остаться в мегаполисе до тех пор, пока дневная температура не опустится до минус 3 – минус 5 градусов и не продержится на этом уровне хотя бы 2–3 дня. При этом в случае сохранения положительных значений до Нового года некоторые из них могут вообще не улететь.

Биолог также обратил внимание на тенденцию к потеплению климата.

"Если в течение недели температура будет плюс 2 – плюс 3 градуса, то в ближайшую неделю птицы нас не покинут", – заключил Глазков.

Ранее москвичам напомнили о штрафах за кормление птиц. Как пояснила юрист Людмила Айвар, само кормление не запрещено, но оставшиеся на месте грязь и беспорядок могут быть расценены как административное правонарушение, связанное с нарушением требований охраны окружающей среды при обращении с отходами.

В таком случае, по ее словам, санкции для граждан предполагают штраф от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – до 30 тысяч, для организаций – до 250 тысяч.

