Юрист Айвар: штрафы за кормление птиц могут достигать 250 тысяч рублей

Фото: 123RF.com/russiapoint

Кормление птиц может привести к административной ответственности, в том числе штрафам до 250 тысяч рублей. Об этом изданию "Абзац" рассказала представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека города Москвы, доктор юридических наук Людмила Айвар.

Она объяснила, что само кормление птиц не запрещено, но если на месте остались грязь и беспорядок – это становится административным правонарушением. В данном случае в силу вступает статья о нарушении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами.

"Для граждан штраф – от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – до 30 тысяч, для организаций – до четверти миллиона", – предупредила Айвар.

Юрист отметила, что в России штрафы за кормление птиц не такие большие, как в некоторых странах. Например, в Гонконге есть риск получить штраф до 100 тысяч гонконгских долларов.

Ранее Московская городская дума увеличила штрафы за нарушения правил содержания домашних животных. Если раньше штраф был до 1 тысячи рублей, то теперь он составит до 3 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч – для должностных лиц и до 30 тысяч – для юридических лиц.

