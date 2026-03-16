Актера Андрея Голикова похоронят на Щербинском кладбище 19 марта

Фото: кадр из сериала "Возвращение Будулая"; режиссер – Александр Бланк; производство – ТО "Экран"

Актера труппы МХАТ имени М. Горького Андрея Голикова планируют похоронить в четверг, 19 марта, на Щербинском кладбище. Об этом ТАСС сообщили в окружении артиста.

По словам собеседника агентства, на Щербинском кладбище также похоронены родители и брат Голикова. Место прощания и отпевания пока не определено.

О смерти Голикова стало известно 16 марта. Он ушел из жизни в возрасте 80 лет. Причиной оказалась гематома лобно-височной части мозга – артист упал в театре и ударился головой. После перенесенной операции он впал в кому и не вышел из нее.

Актер родился 21 декабря 1945 года. В 1969-м окончил Школу-студию МХАТ, а в 1976-м его приняли в труппу МХАТ имени М. Горького. Он также был режиссером и преподавателем в Школе-студии МХАТ, Институте современного искусства и во ВГИКе.

Зрителям Голиков запомнился своими ролями в постановках "Господа Головлевы", "Три толстяка", "Кремлевские куранты", "Так победим!", "Тартюф" и других.

