Прощание с актером из "Кин-дза-дза" Гаро состоится 18 марта

Фото: vk.com/ryazanov_museum

Прощание с советским актером и продюсером Николаем Гаро, известным по ролям в фильмах "Кин-дза-дза" и "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", состоится 18 марта на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил кинопродюсер Владимир Репников.

Репников подчеркнул, что называть Гаро лишь артистом было бы неточно. Он также организовывал кинопроизводство высокого уровня и участвовал в более чем 15 фильмах в качестве продюсера. Среди таких проектов – "Свой остров", "И я там был" и "МУР есть МУР".

Гаро ушел из жизни 14 марта. Свою жизнь он посвятил кино. Его путь в индустрии начался в 1962 году, а в 1978-м он получил диплом экономиста во ВГИКе.

Помимо работы на "Мосфильме" в качестве директора проектов, с 1995 года он возглавлял ООО "Киностудия "Луч" как генеральный директор.