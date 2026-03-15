15 марта, 18:50

Культура

Умер актер из "Кавказской пленницы" Николай Гаро

Фото: vk.com/ryazanov_museum

Советский актер и продюсер Николай Гаро скончался в возрасте 88 лет. Соответствующая информация появилась на портале "Кино-Театр.Ру".

Там уточняется, что артист ушел из жизни 14 марта.

Гаро родился 3 декабря 1937 года. В 1978-м он окончил экономический факультет ВГИКа, в кино начал работать с 1962 года. Он также был директором на некоторых проектах киностудии "Мосфильм", а с 1995-го являлся гендиректором ООО "Киностудия "Луч".

В роли продюсера Гаро выступил более чем в 15 картинах. Среди них – "Свой остров", "И я там был", "Мур есть Мур" и другие. Кроме того, он снялся в фильмах "Кин-дза-дза", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Ночь" и других.

Также Гаро являлся почетным членом Гильдии продюсеров России.

