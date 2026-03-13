Умер актер из сериалов "Воронины" и "Склифосовский" Сергей Бережнов

Фото: кадр из сериала "Адвокатъ Ардашевъ. Маскарад со смертью"; режиссер – Сергей Мезенцев; производство – Свэлл-Фильм, Бумеранг

Актер Сергей Бережнов скончался на 66-м году жизни. Об этом ТАСС рассказала вдова артиста.

Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность и хроническая коронарная недостаточность.

Бережнов родился 13 октября 1960 года в Москве. Сперва он получил образование в области медицины, поэтому некоторое время работал реаниматологом-анестезиологом. Однако спустя время артист отучился в Российском институте театрального искусства – ГИТИС.

Дебютировал в кино Бережнов в 2003 году. Актер снялся в 25 фильмах и сериалах. Самые известные из них – "Саша+Маша", "Не родись красивой", "Воронины", "Закрытая школа", "Москва. Три вокзала", "Балабол" и "Склифосовский".

