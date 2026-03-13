13 марта, 09:59

Культура

Звезда сериала "Приключения Электроника" Василий Скромный скончался на 62-м году жизни

кадр из сериала "Приключения Электроника"; режиссер – Константин Бромберг; производство – Гостелерадио СССР, Одесская киностудия

Умер актер Василий Скромный, известный по роли Макара Гусева в сериале "Приключения Электроника", сообщает aif.ru.

Ему был 61 год. Причиной смерти, по словам близких артиста, стала онкология.

Скромный родился 26 августа 1964 года в Одессе. Карьеру в кино он начал благодаря случайности: однажды во время учебы в школе мальчик чуть не сбил ассистента режиссера Юлию Константиновну, скатываясь по перилам.

В этот момент женщина искала детей для съемок. После этого актер получил роль в "Приключениях Электроника" и стал узнаваемым для зрителей.

Впоследствии Скромный снялся еще в нескольких проектах, однако решил посвятить себя морской службе и стал боцманом на торговых судах дальнего плавания.

Читайте также


культура

Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

