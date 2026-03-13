Звезда сериала "Приключения Электроника" Василий Скромный скончался на 62-м году жизни

кадр из сериала "Приключения Электроника"; режиссер – Константин Бромберг; производство – Гостелерадио СССР, Одесская киностудия

Умер актер Василий Скромный, известный по роли Макара Гусева в сериале "Приключения Электроника", сообщает aif.ru.

Ему был 61 год. Причиной смерти, по словам близких артиста, стала онкология.

Скромный родился 26 августа 1964 года в Одессе. Карьеру в кино он начал благодаря случайности: однажды во время учебы в школе мальчик чуть не сбил ассистента режиссера Юлию Константиновну, скатываясь по перилам.

В этот момент женщина искала детей для съемок. После этого актер получил роль в "Приключениях Электроника" и стал узнаваемым для зрителей.

Впоследствии Скромный снялся еще в нескольких проектах, однако решил посвятить себя морской службе и стал боцманом на торговых судах дальнего плавания.