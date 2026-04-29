Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
29 апреля, 20:07

Экономика

В "Северстали" ответили на требование Матвиенко "подтянуть что-то из офшоров" в Россию

Фото: РИА Новости/Антон Вергун

"Северсталь" в ответ на требование председателя Совфеда Валентины Матвиенко "подтянуть что-то из офшоров" в Россию заявила о тяжелом положении в отрасли и напомнила о своем вкладе в экономику России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

"Убедительно просим сотрудников аппарата Совета Федерации тщательно проверять информацию для доклада своему руководителю", – подчеркнули в пресс-службе.

В "Северстали" уточнили, что все ее активы находятся в российской юрисдикции. Однако в металлургической отрасли наблюдается кризис. В частности, по итогам первого квартала 2026 года прибыль сократилась в 370 раз, составив 57 миллионов рублей.

Упала и рентабельность до 12%, а свободный денежный поток стал отрицательным, достигнув минус 40 миллиардов рублей.

Несмотря на это, компания остается крупнейшим налогоплательщиком Вологодской области. Например, в 2025-м "Северсталь" перечислила в бюджет региона 13,4 миллиарда рублей и направила еще 5,76 миллиарда на социальные проекты и развитие Череповца.

В пресс-службе обратили внимание и на поддержку участников СВО, а также мирного населения. Всего с 2022 года на эти цели было выделено свыше 3,5 миллиарда рублей. В то время как вклад в достижение национальных целей, таких как экология, технологии и соцсфера, в 2025-м достиг 25,6 миллиарда.

При этом "Северсталь" признала влияние снижения доходов на поступления в бюджет, пояснив однако, что дефицит последнего обусловлен использованием ранее накопленных средств, объем которых два года назад составлял около 70 миллиардов рублей.

Вместе с тем компания прокомментировала и позицию своего основного акционера, бизнесмена Алексея Мордашова в рейтинге Forbes, уточнив, что место зависит от стоимости акций и оценок активов, а не от реальных денежных потоков.

В завершение "Северсталь" призвала к открытому диалогу и еще раз попросила проверять информацию перед ее распространением.

Со своим требованием Матвиенко выступила на пленарном заседании. Председатель Совфеда напомнила, что недавно Мордашов возглавил рейтинг российских миллиардеров Forbes, поэтому мог бы помочь своей стране.

В качестве еще одного аргумента она заявила о важности соблюдения законов совести, патриотизма и любви к родине, а также уважения к тем, кто заработал для предприятия такие большие деньги.

экономика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика