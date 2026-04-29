В РФ впервые введен "день тишины" при приеме в вузы

В России в этом году впервые введен "день тишины" при приеме в вузы после приказа о зачислении. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук, передает ТАСС.

Он пояснил, что, после того как университет издаст указ о зачислении, абитуриент больше не сможет управлять своими согласиями. Такое нововведение сделает приемную кампанию более прозрачной, а ситуацию для будущих студентов – предсказуемой.

Кроме того, это даст вузам возможность корректнее подойти к приказам.

"В день накануне видна вся конкурсная ситуация, а в день формирования приказа работать с согласием нельзя", – сказал Омельчук.

Приемная кампания в российские вузы в этом году стартует 20 июня. Теперь обязательным будет вступительное испытание, соответствующее профилю будущего педагога при поступлении в педагогический вуз. Информация о целевых местах предоставляется абитуриентам до начала приемной кампании.

Ранее стало известно, что вузы России закрыли почти 100% мест в рамках приемной кампании 2025 года. В университеты были зачислены 904 тысячи студентов.

