Российские вузы закрыли почти 100% мест в рамках приемной кампании 2025 года

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Российские вузы закрыли почти все места, выделенные им в рамках приемной кампании в 2025 году, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на совещании Владимира Путина с правительством.

"По предварительным данным, в вузы зачислены 904 тысячи выпускников школ, колледжей, в том числе на бюджетные места – более 440 тысяч человек. На условиях платного приема – 464 тысячи человек", – отчитался министр.

По его словам, в рамках квоты для участников СВО на Украине и их семей, которая в этом году составила 53,8 тысячи мест, в университеты зачислили 28,7 тысячи человек. Это больше прошлогоднего приема на 12 тысяч.

В медвузы на программы специалитета зачислили 50 тысяч человек. Студенты уже начали обучение, уточнил Фальков.

С этого учебного года обучающиеся в вузах начнут получать новую стипендию президента России размером в 30 тысяч рублей. Это коснется студентов, получающих образование по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития страны. Всего выплата будет назначена 3,4 тысячи студентам, курсантам и слушателям.