Рособрнадзор объявил предостережения 16 вузам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Рособрнадзор вынес предостережения 16 вузам и рекомендовал принять меры для соблюдения обязательных требований в рамках федерального госконтроля в сфере образования. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий зафиксирована информация о предостережении, направленном Московскому автомобильно-дорожному государственному техническому университету (МАДИ).

Его институты в Подмосковье, Каспийском регионе и Приволжье не сообщили оператору реестра о документах об образовании, выданных в 2024 году выпускникам дополнительных профессиональных программ. Сделать это нужно было в течение 60 дней. В требовании говорится о необходимости выполнения обязательства.

Также предостережения получили:



АНО ВО "Университет Российского инновационного образования";

ФГАОУ ВО "Пермский национальный исследовательский политехнический университет";

АНО ВО "Международный банковский институт имени Анатолия Собчака";

ФГБОУ ВО "Омский государственный университет путей сообщения";

ФГБОУ ВО "Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова";

ФГБОУ ВО "Волжский государственный университет водного транспорта";

ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный университет путей сообщения";

ФГБОУ ВО "Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б. П. Бугаева";

Ордена Трудового Красного Знамени ФГБОУ ВО "Московский технический университет связи и информатики";

ФГБОУ ВО "Донской государственный аграрный университет";

ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский технологический университет "МИСИС";

ФГБОУ ВО "Северо-Осетинская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации;

ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики";

ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского";

ОЧУ ВО "Международный институт инновационного развития".

Ранее Рособрнадзор запретил прием в Московскую высшую школу социальных и экономических наук на год из-за невыполнения предписаний.

В ноябре прошлого года проверка выявила в работе вуза многочисленные нарушения, в том числе несоответствие лицензионным требованиям. Также были зафиксированы проблемы с выполнением аккредитационных показателей и размещением информации на официальном сайте учебного заведения.