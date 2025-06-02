Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам

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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 19 российским вузам, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, Рособрнадзор предложил учебным заведениям принять меры для обеспечения требований, предусмотренных в рамках федерального госконтроля в сфере образования.

Соответствующие предписания были выданы Национальному исследовательскому университету "Московский институт электронной техники" (НИУ "МИЭТ"), Московскому государственному лингвистическому университету (МГЛУ), Московскому государственному университету имени М. В. Ломоносова, университету "Высшая школа экономики".

Также в перечень Рособрнадзора вошли:



Современный технический университет. Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II. Институт экономики и управления. Славяно-Греко-Латинская Академия. Медицинский институт Цельса. Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (Национальный исследовательский университет). Московский политехнический университет. Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова. Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Новосибирский государственный университет экономики и управления "НИНХ". Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Тихоокеанский государственный университет. Национальный исследовательский московский государственный строительный университет. Дальневосточный федеральный университет. Государственный университет управления.

Ранее служба запретила на год прием в Московскую высшую школу социальных и экономических наук из-за неисполнения ранее выданных предписаний.

По итогам проверки в ноябре прошлого года в деятельности вуза были выявлены многочисленные нарушения, включая нарушения лицензионных требований. В числе прочего фигурировали нарушения требований к выполнению аккредитационных показателей, а также к размещению информации на официальном сайте вуза.

При этом бюджетные места в российских университетах будут распределять по-новому, рассказывали ранее в Минобрнауки. Часть мест будут выделяться по конкурсу, а другая часть по государственному заданию, исходя из экономической специфики конкретного региона и общей кадровой потребности в стране.

