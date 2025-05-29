Более 100 нарушений зафиксировали наблюдатели из числа родителей в ходе ЕГЭ

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Родители, являющиеся наблюдателями на пунктах сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), выявили 115 нарушений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.

"В этом году Рособрнадзор активно привлекает родителей обучающихся, в том числе представителей родительских комитетов, к мониторингу хода экзаменов. Они следят за соблюдением прав выпускников и за ходом экзамена", – отметило ведомство.

На первых экзаменах в пунктах было задействовано 4 164 родителя.

Период сдачи ЕГЭ начался в России 23 мая. Экзамены сдадут свыше 712 тысяч человек, из которых более 637 тысяч выпускников 2025 года. ЕГЭ пройдет во всех 89 российских субъектах и 55 зарубежных странах. Для проведения задействуют 5 963 пункта проведения экзаменов (ППЭ), более 300 тысяч организаторов и других работников ППЭ, свыше 6 тысяч медработников.

Основной период ЕГЭ начался с экзаменов по литературе, химии и истории. На участие в них зарегистрировались более 200 тысяч человек.

