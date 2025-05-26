Департамент образования: в ситуации с "круглым" столом на ЕГЭ школа не нарушила регламент

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московская школа, использующая "круглый" стол для проведения ЕГЭ, не нарушила регламент, рассказали Москве 24 в столичном департаменте образования.

Для написания письменной работы несколько столов были объединены в овальную форму, что не противоречит правилам, пояснили в ведомстве.

Однако в дальнейшем во время проведения экзаменов круглые столы не будут использоваться, заверили в ведомстве, уточнив, что школа перейдет на классическую рассадку, чтобы детям было комфортнее.

Речь идет об инциденте, на который обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она призвала проверить и разобраться в ситуации со сдачей ЕГЭ в столице за круглым столом. Участники экзамена чувствовали дискомфорт из-за расстановки парт, поделилась она.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев тогда отметил, что креатив в этом вопросе неуместен, но внесение изменений в порядок проведения экзаменов по каждому незначительному случаю нецелесообразно, так как это может привести к избыточной сложности и неэффективности.

Ведомство направило запрос в государственную экзаменационную комиссию столицы, добавил он.

Период сдачи ЕГЭ в России стартовал 23 мая. Всего экзамен будут сдавать свыше 712 тысяч человек, из которых более 637 тысяч выпускников 2025 года. Самыми массовыми являются экзамены по русскому языку (его сдают 96% всех участников ЕГЭ 2025 года), базовой и профильной математике (по 47%).

При этом первый день сдачи ЕГЭ в столице прошел штатно. Свыше 21 тысячи выпускников сдали литературу, историю и химию без сбоев и нарушений.