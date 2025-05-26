Рособрнадзор начал проверку факта сдачи ЕГЭ за круглым столом в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Рособрнадзор получил от главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной сообщение о том, что в Москве провели ЕГЭ за круглым столом. Ведомство направило запрос в государственную экзаменационную комиссию столицы, передает ТАСС со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

Ранее Мизулина сообщила в телеграм-канале, что направила обращение с просьбой проверить и разобраться в ситуации со сдачей ЕГЭ в столице за круглым столом. Участники экзамена чувствовали дискомфорт из-за расстановки парт.

Музаев сообщил, что в запросе к государственной экзаменационной комиссии города попросили проследить, чтобы во время следующего экзамена парты стояли классическим образом. В расстановке парт во время экзаменов не должно быть креатива, отметил он.

"Я сомневаюсь, что расстановка парт досконально прописана в порядке. Но я не сторонник того, что по каждому маленькому заявлению мы должны что-то вносить в порядок", – добавил он.

Порядок тогда превратится в десятитомник, и его никто не прочитает, в итоге все вернется к началу, заключил Музаев.

23 мая в России стартовал период сдачи ЕГЭ. Экзамены сдадут свыше 712 тысяч человек, из которых более 637 тысяч выпускников 2025 года. Самыми массовыми являются экзамены по русскому языку (его сдают 96% всех участников ЕГЭ 2025 года), базовой и профильной математике (по 47%).

Первый день сдачи ЕГЭ в столице прошел штатно. Свыше 21 тысячи выпускников сдали литературу, историю и химию.