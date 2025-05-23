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23 мая, 17:11

Общество

Первый день сдачи ЕГЭ в столице прошел штатно

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Первый день сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в столице прошел штатно, рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Москвы, передает РИА Новости.

"Мероприятие прошло в штатном режиме, сбои и нарушения в процессе проведения экзамена не зафиксированы", – отметили в ведомстве.

В первый день ЕГЭ свыше 21 тысячи выпускников в Москве сдали литературу, историю и химию.

Всего в этом году в России сдают ЕГЭ более 712 тысяч человек, из которых более 637 тысяч выпускников 2025 года. Экзамены пройдут во всех 89 российских субъектах и 55 зарубежных странах. Для проведения задействуют 5 963 пункта.

Следить за ходом ЕГЭ будут порядка 40 тысяч общественных наблюдателей. Помимо этого, в текущем году в экзаменационных пунктах будут присутствовать представители родителей.

В России стартовал основной период ЕГЭ

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