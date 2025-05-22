Кравцов: предельный срок подачи документов в вузы – 25 июля

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Предельный срок подачи документов в российские университеты в 2025 году – 25 июля. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

Глава Минпросвещения отметил, что выпускникам предоставлена возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов. Пересдачи пройдут 3–4 июля.

Число школьников, которые выбрали математические и естественно-научные предметы на ЕГЭ в этом году, должно превысить 34% от общего числа, что окажется выше запланированного показателя, рассказал Кравцов. В частности, по словам министра, физику будут сдавать на 26 тысяч выпускников больше, чем в прошлом году, рост данного показателя составил 28%.

"Химию – на 17 тысяч больше, рост – 20%. Третьей по популярности стала биология, ее выбрали на 24 тысячи выпускников больше, рост – 20%", – уточнил Кравцов.

В свою очередь, глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что свыше 50 тысяч мест в российских вузах выделено в текущем году для бойцов специальной военной операции (СВО) и их родственников.

"Еще 2 тысячи мест зарезервировано для участников СВО и членов их семей на подготовительных отделениях вузов", – добавил Фальков.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что правила пересдачи ЕГЭ в текущем году не изменятся. Таким образом, у школьников по-прежнему не будет возможности выбрать лучшие баллы, если на пересдаче они получили оценку ниже, чем на основном экзамене.

Музаев подчеркнул, что в течение двух недель невозможно значительно изменить результат экзамена, если "нет сильной школьной основы". Поэтому, по его словам, в Рособрнадзоре не хотят мотивировать выпускников, которые идут на пересдачу в надежде, что зачтут лучший результат.

