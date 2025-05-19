Рособрнадзор: правила пересдачи ЕГЭ в этом году не изменятся

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Правила пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в текущем году не изменятся. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

Таким образом, у школьников по-прежнему не будет возможности выбрать лучшие баллы, если на пересдаче они получили оценку ниже, чем на основном экзамене.

Музаев подчеркнул, что в течение двух недель невозможно значительно изменить результат экзамена, если "нет сильной школьной основы". Поэтому, по его словам, в Рособрнадзоре не хотят мотивировать выпускников, которые идут на пересдачу в надежде, что зачтут лучший результат.

"Здесь своя ответственность и взвешенные решения, потому что выпускной экзамен – это уже шаг в взрослую жизнь, а взрослые люди должны принимать ответственные решения. Здесь позиция экспертов однозначная, что мы не меняем подходы в этом году", – отметил глава ведомства.

Первые экзамены для выпускников 9-х и 11-х классов пройдут уже на этой неделе. Основная волна экзаменов запланирована с 23 мая по 23 июня. Пересдать один предмет можно будет 3 и 4 июля. Обработка результатов июльских пересдач ЕГЭ будет завершена к 15 июля.

