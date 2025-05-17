Собянин: в этом году ЕГЭ в столице будут сдавать более 90 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в 2025 году готовятся сдавать ЕГЭ более 90 тысяч школьников и выпускников прошлых лет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин подчеркнул, что в московских школах начинают идти последние звонки. Проходят торжественные линейки, концерты и поздравления. Скоро начнутся выпускные экзамены, к которым уже подготовлены все столичные учреждения.

По его словам, выпускники чаще всего выбирают профильную математику, обществознание и английский. Кроме того, вырос интерес к информатике – ее выбрала четверть выпускников.

При этом мэр обратил внимание на расширение доступности среднего профессионального образования. Теперь девятиклассникам для поступления в колледж достаточно сдать только русский язык и математику.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о готовности регионов к проведению ЕГЭ и ОГЭ. Он отметил, что все субъекты уже отправили свои отчеты. Кроме того, завершены проверки экзаменационных пунктов.

Основная волна экзаменов запланирована с 23 мая по 23 июня. Пересдать один предмет можно будет 3 и 4 июля.