Депутат Толмачев: нарушение правил ЕГЭ грозит отчислением из вуза постфактум

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Покупка готовых ответов к ЕГЭ является незаконной и влечет за собой аннулирование результатов экзаменов, предупредил зампредседателя комитета по молодежной политике Александр Толмачев.

Он подчеркнул, что в таком случае подросток становится соучастником преступления, в связи с чем парламентарий указал на важность объяснения ребенку всех последствий.

"Существуют правила проведения ЕГЭ и ОГЭ. За нарушение любого правила школьник может быть удален с экзамена. Причем нередки случаи, когда факт нарушения правил устанавливается после проведения экзамена", – пояснил Толмачев в беседе с News.ru.

Депутат обратил внимание на то, что даже в начале осени, когда абитуриент сдал экзамен с определенным количеством баллов, а затем были пересмотрены записи с камер наблюдения в аудитории и стало очевидно, что он списывал, это является основанием для аннулирования результатов ЕГЭ.

При этом в случае обнаружения нарушения в следующем году ни один выпускник не сможет повторно сдать экзамены, поскольку пересдача возможна только через два года, подчеркнул он.

"Если кто-то желает сообщить о выявленном факте нарушения и попытках продажи неких "ответов", то нужно это сделать", – продолжил Толмачев.

Например, чиновник предложил воспользоваться горячими линиями министерства просвещения РФ, министерства образования Московской области, Рособрнадзора или регионального центра обработки информации, который отвечает за проведение ЕГЭ.

Покупка ответов к ЕГЭ также несет риски нарваться на мошенников, которые активизировались в предэкзаменационный период. Аферисты предлагают свои услуги в специальных телеграм-каналах, однако в некоторых случаях они присылают фейковые решения заданий, зачастую скрывающие в файлах вредоносные программы, способные заразить устройство вирусами.

Эксперты напомнили, что ответы к экзаменам невозможно купить заранее. Они рекомендовали надеяться на собственные знания и блокировать подозрительные сообщения.