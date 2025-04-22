Рособрнадзор предупредил о мошенничестве с ответами на ЕГЭ и ОГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Рособрнадзоре рассказали о новой схеме мошенничества, согласно которой злоумышленники вымогают деньги за якобы настоящие ответы к единому государственному экзамену (ЕГЭ) и основному государственному экзамену (ОГЭ). Информацию от ведомства передает ТАСС.

Рособрнадзор напомнил, что подобные услуги предоставляются в Сети на протяжении 10 лет. Однако мошенники после того, как получают аванс за решение экзаменационных заданий или отправку настоящих вариантов контрольно-измерительных материалов (КИМ) ОГЭ и ЕГЭ, пропадают.

Ведомство посоветовало не поддаваться на эти предложения и использовать официальные материалы, например сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) или раздел "Навигатор ГИА" на сайте Рособрнадзора. Там опубликованы демонстрационные варианты КИМ ОГЭ и ЕГЭ по всем предметам, экзаменационные задания и видеоконсультации.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев также предупреждал о всплеске мошеннических атак в Telegram, связанных с ЕГЭ. По его словам, в мессенджере создаются аккаунты, которые вымогают деньги, собирают номера карточек и ПИН-коды.

Тем временем в Москве стартовал досрочный период сдачи ОГЭ. Он завершится 17 мая. На досрочную сдачу ОГЭ зарегистрировались свыше 100 выпускников 9-х классов, а всего экзамен напишут 118 тысяч человек.