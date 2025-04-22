Досрочный период сдачи ОГЭ стартовал в столице

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Досрочный период сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) начался в Москве. Он завершится 17 мая, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"В этом году выпускные экзамены для девятиклассников пройдут в три этапа. Досрочный период продлится с 22 апреля по 17 мая, основной – с 21 мая по 2 июля, а дополнительный – с 2 по 23 сентября", – цитирует Агентство "Москва".

Первым досрочный экзаменом, который сдавали выпускники 9-х классов 22 апреля, стала математика. Русский язык ученики школ будут писать 25 апреля. К экзаменам допускаются ребята, которые полностью освоили учебную программу, не имеют задолженностей и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку. Кроме того, для досрочного периода необходима уважительная причина, подтвержденная документами.

В этом году зачисление в столичные колледжи пройдет по первичным баллам ОГЭ по двум основным предметам. Ученикам, которые хотят попасть в 10-й класс, необходимо сдать четыре экзамена: русский язык, математику и два предмета по выбору. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать только два обязательных предмета.

На досрочную сдачу ОГЭ зарегистрировались свыше 100 выпускников 9-х классов, а всего экзамен напишут 118 тысяч человек.

Московские девятиклассники гарантированно получат бесплатное место в колледже в рамках принятого 1 апреля Федерального закона о расширении доступности среднего профессионального образования. Окончание колледжа является одним из треков, позволяющим в дальнейшем получить высшее образование. Абитуриенты со средним профессиональным образованием могут поступить в вуз по внутренним экзаменам или сдать ЕГЭ для участия в общем конкурсе.

