Путин подписал закон о поступлении в вуз из колледжа без ЕГЭ на схожую программу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин подписал закон о поступлении в вуз из колледжей без единого государственного экзамена (ЕГЭ) только на схожую специальность. Соответствующий документ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно законодательству, раньше университет мог принимать выпускников колледжей на основании внутренних испытаний вне зависимости от соответствия профиля поступающих будущему направлению подготовки. Закон устанавливает, что теперь абитуриенты со средним профессиональным образованием смогут попасть в вуз по итогам вступительных экзаменов только при совпадении направлений.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий квоту на поступление в вуз на бюджет по программам бакалавриата и специалитета для детей из многодетных семей. Он коснется детей, проживающих в субъектах России с низкой рождаемостью. Перечень при этом будет определяться кабмином.

Между тем глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял о необходимости сокращения в России некачественного сектора платного высшего образования. Он отмечал, что это осуществимо при сохранении доступности образования в вузах и достаточного количества бюджетных мест для абитуриентов. Кроме того, зачастую стремление к получению дохода ставится выше, чем понимание образования как общественного блага, сказал министр.