Путин поручил предусмотреть обучение по индивидуальным планам для работающих студентов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2026 года предусмотреть возможность обучения по индивидуальным программам с дистанционными технологиями для работающих студентов, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Также правительству необходимо рассмотреть информирование учащихся о кадровой потребности, возможностях и условиях трудоустройства при помощи суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" и портала "Работа в России". Кроме того, Путин поручил продумать стимулирование трудовой занятости студентов преимущественно по профилю их обучения.

Ответственным за исполнение стал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил ввести полностью бесплатное высшее образование и распределение выпускников. Вместе с тем он призвал установить для дипломированных специалистов достойную зарплату.

Между тем глава Минобрнауки Валерий Фальков призвал обратить внимание на вопросы воспитания и адаптации иностранных студентов в России. По его словам, к настоящему моменту уже удалось решить вопросы с их приемом в вузы и работой филиалов, однако проблема интеграции все еще не теряет своей актуальности.

