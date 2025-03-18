Депутат Миронов предложил ввести полностью бесплатное высшее образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил ввести полностью бесплатное высшее образование и распределение выпускников. Об этом сообщает News.ru.

Согласно проведенному опросу граждан, свыше 60% россиян согласны с необходимостью восстановления системы распределения выпускников вузов. Чем старше респонденты, тем активнее они поддерживали инициативу. Против идеи выступал каждый седьмой участник исследования.

"Лично я считаю, что перед запуском системы распределения выпускников вузов в России нужно ввести полностью бесплатное вузовское образование. Потому что распределять можно только тех, кто учится бесплатно. Иначе это превратиться в принудиловку, что абсолютно недопустимо", – пояснил парламентарий.

В качестве следующего шага Миронов предложил установить для дипломированных специалистов достойную зарплату.

"Сегодня выпускники медвузов, которые учились по распределению на "бюджете", чаще всего предпочитают возмещать вузу расходы за свое обучение. Делают они это, лишь бы не работать по распределению в госклиниках за очень небольшую зарплату", – добавил депутат.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил о необходимости сокращения в стране некачественного сектора платного образования. Он считает, что это осуществимо при сохранении доступности образования в вузах и достаточного количества бюджетных мест для абитуриентов.

Глава Минобрнауки обратил внимание, что часто стремление к получению дохода становится выше, чем понимание образования как общественного блага.