Депутат Смолин не поддержал запрет на обучение в Москве для студентов из регионов

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Депутат Госдумы Олег Смолин заявил, что идея председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о сокращении приема в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани абитуриентов из регионов нарушает права студентов. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ранее Матвиенко заявила, что столичные вузы набирают студентов со всей страны, увеличивая прием на платные места, и при этом "штампуют" специалистов, которые не нужны в таком объеме рынку труда. Как указывала председатель, часть таких студентов не могут после выпуска найти работу по специальности.

"До сих пор мы слышали, что поступление студентов из регионов в столичные вузы – это главное достижение единого государственного экзамена. Теперь оказывается, что это проблема", – отметил Смолин.

Вместе с тем он подчеркнул, что после обучения в крупных городах многие студенты не возвращаются в родные регионы. При этом выпускники, работая не по специальности в других городах, имеют доход больше, чем если бы вернулись в свой регион.

Смолин рассказал, что заработная плата педагогов в РФ имеют разницу в 5,5 раза, из чего вытекает педагогический, медицинский и любой другой профессиональный туризм в Москву.

Депутат обратил внимание, что сокращение платных мест в высших учебных заведениях станет нарушением прав студентов, которые хотели бы платить за образование.

Кроме того, Смолин поддержал решение министерства образования и науки расширить бюджетные места в региональных вузах. Он также заявил, что в настоящее время абитуриентам необходимо давать возможность выбирать форму экзамена, который они хотели бы сдать для поступления. В случае сдачи классического, а не ЕГЭ, они могли бы оставаться на дальнейшее обучение в родных городах.

Между тем глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас заявил, что Матвиенко не предлагала ограничивать права региональных абитуриентов и сокращать места для них в столичных вузах. В телеграм-канале он рассказал, что в ходе совещания в Совете, на котором председатель высказала данное мнение, шла речь о том, насколько эффективна действующая в России система приема в высшие учебные заведения.

"Давайте не будем создавать сенсации там, где их нет", – добавил Клишас.

Между тем депутат ГД Анна Скрозникова предложила разрешить старшекурсникам вузов преподавать в колледжах и техникумах. В настоящий момент в России открыты порядка 4,5 тысячи колледжей и техникумов, но лишь несколько вузов занимаются подготовкой преподавателей для них.

Такого количества недостаточно для обеспечения системы среднего профессионального образования необходимым числом педагогов, подчеркнула парламентарий.