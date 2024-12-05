Минобрнауки РФ изменило порядок поступления в вузы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство образования и науки РФ изменило порядок поступления в вузы, этот документ размещен на портале правовой информации.

Правки, актуальные для периода с 2025 по 2029 год, касаются поступающих на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. В документе установлены конкретные дни, в рамках которых вуз должен завершить прием абитуриентов, поступающих на бюджет по приоритету бакалавриат и специалитет.

Речь идет о периоде с 2 по 3 августа. К 6–7 августа должен завершиться основной этап приема, а дополнительный закончиться к 10 и 11 августа. Прием на платные отделения завершится не позднее 30 сентября.

По новому порядку зачисление магистров должно завершиться не позднее 29 августа, 20 сентября и 30 сентября для абитуриентов основного, дополнительного и платного набора соответственно.

Между тем, по данным РБК, в итоговый приказ не вошел порядок для распределения целевых мест, который ранее фигурировал в одной из версий документа. Предлагалось не переводить в общий конкурс те места, которые оказались не заполнены в рамках целевого, а выделять их в дополнительный целевой набор.

При поступлении в вузы принимаются во внимание баллы за индивидуальные достижения, уверены эксперты. Некоторые абитуриенты имеют шансы на поступление без вступительных испытаний. В их число входят призеры и победители финала Всероссийской олимпиады школьников.

