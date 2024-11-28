В РПЦ с осторожностью отнеслись к идее сократить сроки обучения

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РПЦ с осторожностью относится к предложениям сократить сроки среднего и высшего образования, так как оно необходимо для формирования цельной и гармонично развитой личности, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Тревожность, по его словам, возникает, если образование и культура не воспитывают в человеке доброту, совестливость, любовь к Отечеству. Кроме того, как отметил патриарх, у некоторых молодых людей после окончания школы или вуза формируются чуждые российской культуре ценности.

"Они не испытывают любви, даже уважения к России, к ее истории, с нескрываемым презрением отзываются о русском народе и даже о русском языке", – цитирует предстоятеля Русской православной церкви ТАСС.

Он также задался вопросом, почему из государственных вузов, содержание которых обеспечивается за счет средств национального бюджета, пополняемого простыми налогоплательщиками, выходят в том числе и русофобы.

Ранее председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что продолжительность образования в школах и вузах России может быть сокращена, чтобы подростки раньше начинали заниматься профориентацией.

По его словам, классическое образование в вузах, которое рассчитано на 5–6 лет, в ближайшие 10 лет может уйти в прошлое. Он считает, что образование должно быть спрессовано по времени.