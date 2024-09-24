Мединский заявил, что в будущем образование будет спрессовано по времени

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Продолжительность образования в школах и вузах России может быть сокращена, чтобы подростки раньше начинали заниматься профориентацией. Это мнение высказал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский во время встречи с региональным активом РВИО и молодежью в рамках проекта "Арктический диалог" в Мурманске.

"Время диктует сокращение продолжительности среднего образования, то, что у нас 11 лет – это непозволительная роскошь. Будто мы живем с вами в XIX веке. Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться. Все будет раньше и быстрее", – отметил помощник российского лидера.

По словам Мединского, классическое образование в вузах, которое рассчитано на 5–6 лет, в ближайшие 10 лет может уйти в прошлое. Он считает, что образование должно быть спрессовано по времени. По его словам, обучение будет более специализированным. То есть образование должно быть рассчитано на ближайшие 10 лет, а потом через 10 необходимо будет проходить переобучение.

"Тот, кто не будет учиться чему-то новому, просто будет неконкурентоспособен", – заявил Мединский.

Ранее стало известно, что с 2025 года в России исчезнет понятие "бакалавр". Вместо него будет высшее и высшее специализированное образование. Также увеличится количество университетских программ продолжительностью 5–5,5 года.