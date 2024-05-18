Диплом бакалавра будет признаваться наряду с дипломами нового образца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дипломы, полученные после прохождения программы бакалавриата, будут признаваться наряду с дипломами нового образца, сообщили в министерстве науки и высшего образования России.

"Поскольку диплом – это документ, подтверждающий определенный уровень квалификации, изменения в национальной системе высшего образования не повлияют на их значимость", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее стало известно, что с 2025 года в России исчезнет понятие "бакалавр". Будет высшее и высшее специализированное образование.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков уточнил, что нормативная база по новой системе высшего образования будет сформирована до конца года

Владимир Путин, в свою очередь, заверил, что реформа высшего образования в России будет плавной и мягкой, при переводе студентов в российские университеты из-за рубежа также не придется спускаться на ступень ниже.

