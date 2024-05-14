Фальков: нормативную базу по новой системе высшего образования разработают до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин/Евгений Самарин

Нормативная база по новой системе высшего образования будет сформирована до конца года, а уже с 2026-го ее будут внедрять. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Минобрнауки РФ Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия 24".

Он также уточнил, что в новой нормативной базе не будет уже понятия "бакалавр". Кроме того, исполняющий обязанности министра подчеркнул, что при внедрении новой системы необходимо будет соблюдать права, интересы и законы многих россиян.

Ранее Фальков на пленарном заседании Госдумы сообщил, что в системе высшего образования России с 2025 года не будет понятия "бакалавр", а будет лишь высшее и высшее специализированное образование. По его словам, количество программ продолжительностью 5–5,5 года постепенно увеличивается. Помимо прочего, считает он, в результате преобразований выпускникам предоставляется больше возможностей.

