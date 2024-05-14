Фальков: с 2025 года в России исчезнет понятие "бакалавр"

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В системе высшего образования России с 2025 года не будет понятия "бакалавр", будет высшее и высшее специализированное образование, сообщил кандидат на пост главы министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, количество программ продолжительностью 5–5,5 года постепенно увеличивается. Помимо прочего, считает он, в результате преобразований выпускникам предоставляется больше возможностей.

Фальков напомнил, что в прежней системе только бакалавры могли поступать и получать специализированное образование бесплатно, то есть магистратуру. Теперь это может сделать любой, кто получил высшее образование. Кандидат на пост министра рассказал, что в новой системе магистратура останется, но будет совершенно другой.

Он заявил, что инженеры, врачи и педагоги и ряд других специалистов должны учиться 5–5,5 года. По его мнению, четырехлетнего образования для них недостаточно.

В прошлом году первый зампредседателя думского комитета по науке Олег Смолин предложил сократить прием на бакалавриат и увеличить набор на специалитет. Владимир Путин поручил тогда представить предложения по изменениям в законодательство по совершенствованию системы образования.

По словам депутата, необходимо дебюрократизовать образование, перевести единый государственный экзамен в добровольный режим, если это будет поддержано большинством, а также необходимо вернуться к традиционной подготовке специалистов.

Он добавил, что дело не во времени, которое тратит специалист на обучение, а в количестве знаний. Смолин сказал, что бакалавр получает на 40% меньше спецзанятий, чем специалист.

