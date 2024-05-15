"Известия": в РФ грантовая поддержка рассматривается как дополнение к системе квот

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Грантовая поддержка рассматривается как дополнение к механизму предоставления квот иностранным студентам. Об этом заявили в министерстве образования и науки, сообщает газета "Известия".

На заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию 12 мая главой Минобрнауки Валерием Фальковым было предложено ввести грантовую поддержку для иностранных студентов. Он подчеркивал, что за развитием грантового формата финансирования с привлечением лучших студентов из-за рубежа стоит будущее.

Фальков уточнял, что грант покрывает расходы на транспорт, проживание в общежитии, медстраховку, стипендию при условии хорошей учебы. Министр подчеркивал, что инструментарий для подобного финансирования в ведомстве создавали давно.

В свою очередь, в Минобрнауке заявили, что грантовая поддержка рассматривается как дополнение к механизму предоставления квот. Эта мера может привлечь больше талантливых иностранцев к обучению в российских вузах. Также это расширит культурные и экономические связи с другими государствами, наладит взаимовыгодное сотрудничество, повысит престиж высшего образования РФ за рубежом.

Рассматриваются разные варианты источников финансирования, в том числе средства федерального бюджета, потенциальных работодателей и внебюджетных средств университетов, подчеркнули в министерстве.

Зампредседателя комитета СФ по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская отметила, что привлечение на обучение в РФ иностранцев и проживающих российских граждан за рубежом является инструментом "мягкой силы". Совершенствование этой сферы станет важной задачей, так как речь идет о конкурентоспособности и престиже отечественного образования, утверждает она.

Также положительно предложение Фалькова оценил директор по работе с талантами за рубежом НИУ ВШЭ Александр Деев. Он сказал, что если предложение министра осуществят, то оно повысит конкурентоспособность российского образования в борьбе за таланты. В свою очередь проректор НИУ ВШЭ, руководитель Экспертного совета БРИКС Виктория Панова заявила, что такая система грантов очень своевременна. Она считает, что система заинтересует многих студентов, в том числе из стран Африканского континент.

При этом журналист Максим Федоров заявил, что за последние два года количество иностранных студентов, обучающихся в российский вузах не уменьшилось. За последние два-три года увеличилось количество студентов из стран СНГ, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.

В Минобрнауки объяснили, что обучение иностранцев направлено на подготовку кадров в интересах национальных экономик дружественных государств. Также часть обучающихся остается в РФ для освоения следующих ступеней образования и трудоустройства.

Кроме того, заслуженный врач России Владимир Круглый считает, что необходимо проинформировать иностранную молодежь о преимуществах грантовой системы. Минобрнауки РФ должно донести до властей конкретных стран аргументы в пользу грантов, заключил он.

Ранее Фальков сообщил, что до конца года в РФ сформируют нормативную базу по новой системе высшего образования, а уже с 2026-го ее начнут внедрять. Он рассказал, что в новой базе больше не будет понятия "бакалавр".