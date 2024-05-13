Володин: среднее профессиональное образование в РФ должно быть бесплатным

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Каждый выпускник школы в РФ должен иметь возможность получить бесплатное среднее профессиональное образование, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, нельзя, чтобы студенты колледжей платили за желание получить профессию.

Он обратил внимание, что бюджетная и платная основа уже предусмотрены в вузах.

"Но когда у нас есть платные отделения в средних профессиональных образовательных учреждениях, для того чтобы человек получил профессию, наверное, это неправильно. Может быть, все-таки эту тему вынести на обсуждение, для того чтобы вместе с коллегами по ней определиться", – приводит ТАСС его слова.

Володин подчеркнул, что программы обучения по таким специальностям, как электрик, сварщик, повар, должны быть бесплатными.

Ранее стало известно о планах ввести новую модель высшего образования в России к 2026 году. В правительстве объяснили, что структуру приема в российские вузы изменят, для того чтобы увеличить объем бюджетных мест по специальностям, которые нужны для реализации нацпроектов и достижения технологического лидерства. При этом на 2024–2025 учебный год предусмотрено 620,5 тысячи мест для бесплатного обучения.

