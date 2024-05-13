Девятиклассники посетили более тысячи профессиональных проб в колледжах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ученики девятых классов столичных школ в рамках программы комплексной профориентации за 6 месяцев посетили свыше тысячи профессиональных проб в колледжах Москвы. Об этом пишет портал мэра и правительства со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"Программа профориентации для учащихся девятых классов, которую мы запустили в ноябре прошлого года, показала большой интерес школьников к среднему профессиональному образованию", – указала она.

Ракова уточнила, что всего профессиональное тестирование прошли свыше 53 тысяч девятиклассников, из которых более 65% уже выбрали свою специальность и готовятся к поступлению в колледж.

"Наиболее популярные сферы – креативные индустрии, информационные технологии, безопасность, гостеприимство, образование и социальная сфера, промышленность", – подчеркнула заммэра.

Она напомнила, что программа состоит из 6 блоков – помимо тестирования, это встречи с наставниками и представителями образовательных учреждений, профессиональные пробы, фестивали, экскурсии и подача заявлений на поступление. Встречи проходили в центре "Профессии будущего" и специализированном центре "Моя карьера", а пробы – в 53 столичных колледжах.

В частности, в колледже автоматизации и информационных технологий № 20 ученики смогли провести диагностику легковых авто, а также принимали участие в демонтаже и монтаже частей двигателя. В политехническом колледже имени Годовикова школьники управляли тренажерами беспилотников.

Между тем в образовательном комплексе "Запад" приготовили десерты, а в пожарно-спасательном колледже имени Максимчука экипировались в снаряжение и прокладывали рабочие линии по ликвидации пожаров.

"Свыше 80 тысяч девятиклассников встретились с директорами столичных колледжей и узнали более чем о 170 перспективных профессиях будущего", – указала Ракова.

По словам заммэра, более тысячи столичных школьников смогли принять участие в мастер-классах от медколледжей Москвы. Ученики ознакомились с профессией медсестры и медицинского лабораторного техника. Кроме того, участники тестирования побывали на различных предприятиях – ГК "Ростех" и "Росатом", компаний "Ростелеком", "Микрон", Сбербанка и Россельхозбанка, а также многих других, включая Мосгортранс и московское метро.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что в рамках модернизации системы среднего профессионального образования в Москве проведут масштабную трансформацию инфраструктуры и содержания образования. В основе работ лежат принципы актуальности и востребованности.