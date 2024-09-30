Эксперт Ковалева: в случае сокращения срока обучения может снизиться качество образования

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При сокращении срока обучения может снизиться качество образования. Чтобы школьники могли сделать осознанный выбор профессии, время обучения в школе, наоборот, стоит увеличить, заявила руководитель направления "Функциональная грамотность" Федерального института оценки качества образования Галина Ковалева в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

"Надо сказать, что лидирующие страны мира давно уже перешли на 12-летнее, а многие на 13-летнее обучение, даже страны БРИКС имеют все 12-летнее обучение", – отметила эксперт.

По ее словам, в случае сокращения срока обучения у школьников будут нарушаться основные принципы возрастной и социальной психологии.

В начальной школе образование строится на игровой деятельности, затем формируется умение учиться, а затем ребята начинают искать свое место в жизни, в то время как учебная деятельность становится более связанной со сверстниками.

В 10-м и 11-м классах формируется понимание своего будущего и умение управлять поведением, а также появляется осознанный выбор профессии. Однако если сократить срок обучения, то качество образования может снизиться, считает Ковалева.

Ранее председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что продолжительность образования в школах и вузах России может быть сокращена, чтобы подростки раньше начинали заниматься профориентацией.

По его словам, классическое образование в вузах, которое рассчитано на 5–6 лет, в ближайшие 10 лет может уйти в прошлое. Он считает, что образование должно быть спрессовано по времени.