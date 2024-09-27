Психолог Дугенцова: помогать с домашними заданиями нужно до 4-го класса

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В дошкольном возрасте участие родителей в творческих заданиях детей обязательно, поскольку в этот момент они еще могут быть не готовы выполнять их самостоятельно. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на семейного психолога Дарью Дугенцову.

По ее словам, помогать с домашними заданиями необходимо с 1-го по 4-й класс, при этом разделяя процессы на этапы. Например, ребенок может начать выполнять уроки самостоятельно, после чего попросить помощи у родителей, если появятся трудности. С возрастом вовлечение в процесс должно уменьшаться, указала специалист.

"Как только ребенок закончил 4-й класс, научился учиться, то наша задача просто пожинать плоды и сидеть рядом не нужно. Самое главное, что уроки у нас влияют на детско-родительские отношения очень сильно. К сожалению, многие родители нацелены на оценки", – добавила психолог.

Ранее взрослым посоветовали не выполнять домашние задания за ребенка, поскольку такой подход может помешать ему стать самостоятельным. Родители могут оказать небольшую помощь, только если школьник не до конца понял материал.

Между тем геймификацию и игры считают важными в учебе 49% российских школьников. При этом 25% опрошенных выбирают самостоятельную подготовку с помощью курсов в онлайн-школах, 19% предпочитают учиться с помощью онлайн-уроков с репетиторами в реальном времени. Офлайн-обучение предпочли лишь 7%.

