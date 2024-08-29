Психолог Смолярчук: отказ ребенка идти в школу после каникул может быть связан с травлей

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Ребенок может грустить из-за окончания каникул, если в школе сталкивался с травлей либо другим негативным опытом, рассказала Москве 24 директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук.

По ее словам, когда у школьника хорошие отношения с одноклассниками и учителями, он будет рад вернуться к учебе. А вот если ребенок сильно расстраивается и не хочет идти на уроки, это может быть признаком серьезных проблем.





Ирина Смолярчук директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Такое поведение – сопротивление возникшему дискомфорту. Это естественная реакция на эмоциональное напряжение, которое для ребенка невыносимо. Чаще всего это история про не сложившиеся отношения с одноклассниками или педагогами.

При этом некоторые дети не рассказывают о своих переживаниях родителям из-за отсутствия доверительных отношений с ними. В подобных случаях у школьника могут появиться проблемы с аппетитом, сном и стулом и даже высыпания на теле, предупредила психолог.

"Ребенок может часто плакать без причины, замкнуться, ни с кем не разговаривать или давать какие-то односложные ответы. Надо выяснить, что этому способствует, так как это явно панический страх снова пережить какую-то опасную ситуацию в школе", – заметила Смолярчук.

Специалист порекомендовала не игнорировать ситуацию, а попытаться выяснить причину такого поведения. Родителям стоит привести в пример истории из собственной школьной жизни и попробовать дать советы с позиции ребенка, который тоже преодолевал подобные трудности.

"Иногда и смена коллектива для подростка бывает спасительным эликсиром. Он сможет построить отношения с новыми людьми, но уже с учетом совершенных ошибок и безопасной среды", – добавила эксперт.

При этом школьники порой грустят об окончании каникул из-за сложной учебной программы. В этом случае стоит уделить ему время и помочь восполнить пробелы в знаниях, заключила Смолярчук.

Ранее психолог Наталья Наумова порекомендовала родителям мотивировать ребенка на хорошую успеваемость через его личные успехи или хобби. При этом ни в коем случае не стоит ругать школьника за плохие оценки: взрослые должны помочь ему наверстать программу, чтобы он чувствовал себя успешным, объяснила специалист.