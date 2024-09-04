Психолог Наумова объяснила, к чему приводят наказания школьника за двойки

04 сентября, 19:51Общество
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Наказание за плохую оценку не приведет ни к чему хорошему – в такой ситуации необходимо, наоборот, поддержать школьника и помочь ему самостоятельно найти решение проблемы. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась психолог Наталья Наумова.
Специалист отметила, что ни один ребенок не будет рад плохой оценке: если школьник получил двойку, он и так уже достаточно расстроен. Поэтому серьезный разговор с родителями может создать для него дополнительный стресс.
Психолог посоветовала успокоить ребенка и выразить свое сочувствие – "поддержать, обнять и сказать, что все сложности временные".
Важно проанализировать ситуацию вместе и найти способы решения проблемы.
"Стоит обсудить с ребенком, каким образом можно исправить оценку. Важно, чтобы школьник сам пришел к тому, что необходимо сделать для улучшения ситуации. Для этого нужно задавать ему вопросы: возможно, он попросит родителей объяснить тему поподробнее или найти репетитора", – указал эксперт.
Если же школьник сидит за уроками много часов, учит, но все равно толка нет, стоит обратиться к детскому нейропсихологу, порекомендовала Наумова.
Ранее ученые из университета Хайфы сообщили, что чтение печатных изданий полезно для детей. В ходе исследования специалисты выяснили, что печатный текст улучшает концентрацию внимания, а также вызывает большую активность в частях мозга, связанных с когнитивной деятельностью. При чтении с экранов гаджетов дети, наоборот, теряют качество восприятия информации.