PsyPost: чтение печатных изданий улучшает когнитивные функции детей

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Печатный текст способствует концентрации внимания, он вызывает большую активность в частях мозга, связанных с когнитивной деятельностью у детей. Об этом пишет PsyPost со ссылкой на исследование ученых из университета Хайфы.

По данным специалистов, переход от традиционных печатных текстов к чтению с цифровых экранов влияет на обработку детским мозгом письменного контента.

Ученые провели электроэнцефалографию (Запись электрической активности мозга с помощью электродов, размещенных в определенных зонах на коже головы. – Прим. ред.) во время чтения детьми различных текстов. В эксперименте участвовали 15 человек в возрасте от 6 до 8 лет. Именно в этот период у людей формируются когнитивные навыки.

Каждый ребенок читал с бумаги и с экрана, после этого объяснял прочитанное и отвечал на вопросы. Электроэнцефалография показала более высокую спектральную мощность в высоких диапазонах частот, когда дети читали тексты с обычной бумаги. В то время как чтение с монитора показало активность в нижних альфа- и тета-диапазонах. Эти полосы связаны с рассеиванием внимания, мечтательностью или блужданием мыслей.

Согласно результатам исследования, чтение книг в печатном виде способствует повышению когнитивной активности у детей. Ученые также сделали выводы, что дети теряют качество восприятия информации во время чтения с экранов гаджетов.

Ранее нейропсихолог Ирина Хвингия заявила, что для поддержания мозговой активности нужно писать от руки несколько раз в неделю. Печатание на клавиатуре и набор знаков на экране гаджета влияют на работу мозга не так, как использование ручки или карандаша.

