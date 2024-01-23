Россиянам рассказали, как привить ребенку любовь к учебе

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Чтобы мотивировать ребенка учиться, следует начинать это делать еще с дошкольного периода. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на кандидата педагогических наук, руководителя центров "Арт Академия – Академия Отличий" Марину Май.

"Это то самое время интенсивного формирования мозга человека, когда закладывается фундамент личности и разнообразных навыков. Более того, именно в раннем детстве формируются и мыслительные процессы, что напрямую будет связано со способностью к обучению", – сказала она.

Педагог уточнила, что у человека есть очень важное качество – любознательность. Эксперт рекомендовала не мешать ребенку познавать окружающий мир на ощупь и на вкус, если это не несет угрозы жизни и здоровью. Нежелание поддерживать любопытство детей может отбить у него тягу к познанию. Это в будущем повлияет на отсутствие стремления учиться, указала Май.

Вместе с тем она добавила, что зачастую в попытке сделать детство своего ребенка ярким и полным достатка родители покупают слишком много игрушек, а также все, что хочет малыш. Однако подобный подход мешает развитию у ребенка целеустремленности.

Такое качество приобретается человеком в процессе "тренировок". Ведь процесс обучения – это и есть постоянное движение к цели. Если целеустремленность отсутствует, то нет и желания добиваться выполнения поставленных задач, предупредила она.

Ранее педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра (ГППЦ) столичного департамента образования и науки Оксана Голерова рассказала, что во время подготовки к экзаменам родителям следует верить в успех ребенка. Она призвала помогать ему организовать оптимальный режим учебы и отдыха, а также сконцентрироваться на позитивных возможностях и решениях.



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